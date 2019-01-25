Более 130 человек задержали у парламента в Греции в ходе протестов

Новости Греции. В ходе протестов у греческого парламента были задержаны более 130 местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько тысяч человек вышли на митинг против соглашения Афин со Скопье о переименовании бывшей Югославской Республики Македонии. Сначала демонстрация проходила мирно, однако позже активисты стали забрасывать стражей порядка камнями и бутылками. Те ответили дебоширам слезоточивым газом.

Ожидается, что 25 января протесты в Афинах возобновятся, поскольку в парламенте состоится голосование о соглашении с Македонией о переименовании республики.