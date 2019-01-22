Надежда на чудо? Операция по спасению 2-летнего мальчика продолжается девятый день
Новости Испании. Сотни людей продолжают работать без устали с 13 января на месте, где 2-летний мальчик Хулен упал в узкий туннель глубиной более ста метров.
Сейчас спасатели выкопали вертикальный туннель параллельный тому, куда упал малыш. Хулен пропал во время прогулки с родителями (здесь подробнее).
По информации El Pais, работы по копанию нового туннеля длились 55 часов – это в несколько раз больше, чем планировалось первоначально. Грунт в этой местности оказался слишком твердым.
Технический руководитель работ Гарсия Видаль отметил, что в среднем глубина скважины увеличивалась на 1,1 метра в час. «Мы нашли очень сложные материалы», – подчеркнул он. Несмотря на задержку, мужчина признал, что работники чувствуют себя «очень довольными».
Теперь техники приступают к завершению дополнительных работ в туннеле, в том числе обшивки для безопасности шахтеров, которым теперь необходимо выкопать горизонтальную галерею в направлении скважины и добраться до места, где, как предполагается, находится мальчик.
Шахтеры выкопают вручную этот горизонтальный проход длиной около четырех метров, чтобы соединиться с колодцем, где находится Хулен. Техники столкнутся с самым сложным испытанием в своей жизни, которое они ожидают выполнить максимум за 24 часа.
Гарсия Видаль, технический руководитель работ:
Проходят дни, у нас больше знаний о земле. Несмотря на то, что мы не смогли провести испытания, мы все работаем над тем, чтобы ни одна деталь не ускользнула, но это очень сложный геологический объект.
На месте также обеспечивается безопасность людей, которые участвуют в спасении. По информации спасателя, работающего на месте, «мы не хотим ничего оставлять на волю случая». Пространство для маневрирования будет небольшим, диаметр туннеля, через который спускаются работники, составляет 1,5 метра.
Использование взрывчатых веществ было исключено для данных работ. По словам горного инженера, «они очень широко используются в горном деле, но здесь их нельзя будет использовать» для безопасности Хулена и спасателей. Вот почему шахтеры будут работать вручную, используя молотки и кирки. Шахтеры будут работать в парах и освобождаться каждые полтора-два часа. Когда они продвинутся на метр в горизонтальном туннеле, использование ручного сверла, возможно, сможет дать прощелину около 20 сантиметров в диаметре, через которую можно будет ввести камеру, чтобы увидеть, в каком состоянии Хулен. Это момент, которого все ждут. Момент, ради которого ведется вся эта работа.
О судьбе Хулена за время поисков ничего неизвестно – из-за большой глубины туннеля и его диаметра спасатели не смогли добраться до мальчика, чтобы проверить, в каком он состоянии.
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