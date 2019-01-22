Надежда на чудо? Операция по спасению 2-летнего мальчика продолжается девятый день

Новости Испании. Сотни людей продолжают работать без устали с 13 января на месте, где 2-летний мальчик Хулен упал в узкий туннель глубиной более ста метров. Сейчас спасатели выкопали вертикальный туннель параллельный тому, куда упал малыш. Хулен пропал во время прогулки с родителями (здесь подробнее). По информации El Pais, работы по копанию нового туннеля длились 55 часов – это в несколько раз больше, чем планировалось первоначально. Грунт в этой местности оказался слишком твердым.

Технический руководитель работ Гарсия Видаль отметил, что в среднем глубина скважины увеличивалась на 1,1 метра в час. «Мы нашли очень сложные материалы», – подчеркнул он. Несмотря на задержку, мужчина признал, что работники чувствуют себя «очень довольными». Теперь техники приступают к завершению дополнительных работ в туннеле, в том числе обшивки для безопасности шахтеров, которым теперь необходимо выкопать горизонтальную галерею в направлении скважины и добраться до места, где, как предполагается, находится мальчик. Шахтеры выкопают вручную этот горизонтальный проход длиной около четырех метров, чтобы соединиться с колодцем, где находится Хулен. Техники столкнутся с самым сложным испытанием в своей жизни, которое они ожидают выполнить максимум за 24 часа. Гарсия Видаль, технический руководитель работ:

Проходят дни, у нас больше знаний о земле. Несмотря на то, что мы не смогли провести испытания, мы все работаем над тем, чтобы ни одна деталь не ускользнула, но это очень сложный геологический объект.