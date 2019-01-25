В Сербии около 360 жителей эвакуировали из-за схода с рельсов вагонов с аммиаком

Новости Сербии. Из сербского поселка Ясеновик из-за схода с рельсов вагонов с аммиаком эвакуируют около 360 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла 24 января.

Две цистерны были повреждены, однако ущерба окружающей среде нанесено не было. Специалисты готовятся к транспортировке емкостей с химикатами. В целях обеспечения безопасности принято решение вывезти местных жителей. После завершения операции они смогут вернуться домой.