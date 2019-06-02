До 89 человек выросло число пострадавших при взрывах на заводе под Нижним Новгородом

Новости России. Число пострадавших при взрыве на оборонном заводе под Нижним Новгородом достигло 89 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них есть жители города, которые получили ранения в результате разбившихся окон домов.

Как сообщалось ранее, несколько взрывов произошли в цехе по производству тротила. Из-за возникшего после этого пожара местные власти на некоторое время ввели режим чрезвычайной ситуации.

К этому времени аварийно-спасательная операция завершена. Специалисты оценивают масштаб разрушений.

Взрывы на заводе под Нижним Новгородом: угрозы химического заражения воздуха нет