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До 89 человек выросло число пострадавших при взрывах на заводе под Нижним Новгородом

02 июня 2019 11:55
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Новости России. Число пострадавших при взрыве на оборонном заводе под Нижним Новгородом достигло 89 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них есть жители города, которые получили ранения в результате разбившихся окон домов.

До 89 человек выросло число пострадавших при взрывах на заводе под Нижним Новгородом-1

Как сообщалось ранее, несколько взрывов произошли в цехе по производству тротила. Из-за возникшего после этого пожара местные власти на некоторое время ввели режим чрезвычайной ситуации.

К этому времени аварийно-спасательная операция завершена. Специалисты оценивают масштаб разрушений.

Взрывы на заводе под Нижним Новгородом: угрозы химического заражения воздуха нет

До 89 человек выросло число пострадавших при взрывах на заводе под Нижним Новгородом-4

До 89 человек выросло число пострадавших при взрывах на заводе под Нижним Новгородом-6

До 89 человек выросло число пострадавших при взрывах на заводе под Нижним Новгородом-8

До 89 человек выросло число пострадавших при взрывах на заводе под Нижним Новгородом-10

# Взрыв # Фотофакт

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