Всё произошло в цеху по производству тротила: взрывы прогремели на оборонном заводе под Нижним Новгородом

Новости России. Под Нижним Новгородом прогремело несколько взрывов на оборонном заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в цеху по производству тротила.
Новости России. Под Нижним Новгородом прогремело несколько взрывов на оборонном заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в цеху по производству тротила.
Очевидцы сообщают, что взрывная волна прокатилась по всему городу, в некоторых зданиях выбило окна. Сообщается о двух пострадавших. Сохраняется угроза новых взрывов.
Взрыв на заводе в российском Дзержинске. Появились фото с места ЧП