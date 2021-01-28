Прямой эфир

До 20 лет тюрьмы грозит трём американцам, причастным к штурму Капитолия

28 января 2021 12:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. До 20 лет тюрьмы грозит трем американцам по делу о штурме Капитолия. Подозреваемые уже под арестом, их обвиняют в заговоре и попытке помешать Конгрессу подтвердить победу Байдена на президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задержанные входят в одну из антиправительственных организаций страны.

До 20 лет тюрьмы грозит трём американцам, причастным к штурму Капитолия-1

После захвата Капитолия многие американцы изменили свои политические предпочтения. Более 30 тысяч человек вышли из Республиканской партии.

До 20 лет тюрьмы грозит трём американцам, причастным к штурму Капитолия-4

Дональд Трамп между тем готовится к импичменту по обвинению в подстрекательстве к мятежу. На слушаниях в Сенате экс-президент планирует выступить с письменными показаниями, то есть присутствовать лично на заседании Трамп не намерен.

# Выборы в США # Джо Байден # Дональд Трамп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я хочу, чтобы у нас были наши основные права». В Польше возобновились демонстрации против запрета абортов
28 января 2021 12:22

«Я хочу, чтобы у нас были наши основные права». В Польше возобновились демонстрации против запрета абортов

Василия Ланового перевели в реанимацию. Ранее у актёра диагностировали коронавирус
28 января 2021 10:29

Василия Ланового перевели в реанимацию. Ранее у актёра диагностировали коронавирус

В Камеруне 53 человека погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком
28 января 2021 10:12

В Камеруне 53 человека погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком