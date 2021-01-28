До 20 лет тюрьмы грозит трём американцам, причастным к штурму Капитолия

Новости США. До 20 лет тюрьмы грозит трем американцам по делу о штурме Капитолия. Подозреваемые уже под арестом, их обвиняют в заговоре и попытке помешать Конгрессу подтвердить победу Байдена на президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задержанные входят в одну из антиправительственных организаций страны.

После захвата Капитолия многие американцы изменили свои политические предпочтения. Более 30 тысяч человек вышли из Республиканской партии.