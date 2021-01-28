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В Камеруне 53 человека погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком

28 января 2021 10:12
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Новости Камеруна. Смертельное ДТП в Камеруне: в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком, перевозившим топливо, погибли 53 человека, еще более 20 пострадали, в том числе дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Камеруне 53 человека погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком-1

После удара вспыхнул сильный пожар. Тела погибших практически невозможно опознать. Выжившие находятся в больнице, многие в тяжелом состоянии. По предварительной информации, в аварии виновен водитель грузовика, который превысил скорость. После ДТП мужчина скрылся с места происшествия. Ведется расследование. 

# Авария # Фотофакт

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