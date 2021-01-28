В Камеруне 53 человека погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком

Новости Камеруна. Смертельное ДТП в Камеруне: в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком, перевозившим топливо, погибли 53 человека, еще более 20 пострадали, в том числе дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Камеруна. Смертельное ДТП в Камеруне: в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком, перевозившим топливо, погибли 53 человека, еще более 20 пострадали, в том числе дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После удара вспыхнул сильный пожар. Тела погибших практически невозможно опознать. Выжившие находятся в больнице, многие в тяжелом состоянии. По предварительной информации, в аварии виновен водитель грузовика, который превысил скорость. После ДТП мужчина скрылся с места происшествия. Ведется расследование.