«Я хочу, чтобы у нас были наши основные права». В Польше возобновились демонстрации против запрета абортов
Новости Польши. Новый виток протестов против запрета абортов в Польше. Более сотни жителей вышли на улицы Варшавы после того, как правительство объявило, что решение об ужесточении закона будет опубликовано и вступит в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь в Польше разрешается делать аборт лишь в случае опасности для жизни женщины, а также беременности из-за противоправных действий, таких как изнасилование. Врачам, делающим незаконные аборты, грозит тюрьма.
Напомним, решение было вынесено судом еще в октябре 2020 года и вызвало волну возмущения. Вступление закона в силу подтолкнуло несогласных к новым протестам.
Я хочу, чтобы у нас были наши основные права. Право решать, что делать с нашим телом, право решать, хотим ли мы вынашивать ребенка и при каких обстоятельствах иметь детей. Я не хочу однажды забеременеть и увидеть, как мой ребенок умрет после рождения. Эта мысль ужасает меня.
Лидер общенациональной женской забастовки открыто призвала жителей выходить на улицы городов и «выражать свой гнев так, как хочется». Более сотни участников акции заблокировали улицу рядом с Конституционным судом. Вышли на протест и в других городах страны.