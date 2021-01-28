«Я хочу, чтобы у нас были наши основные права». В Польше возобновились демонстрации против запрета абортов

Новости Польши. Новый виток протестов против запрета абортов в Польше. Более сотни жителей вышли на улицы Варшавы после того, как правительство объявило, что решение об ужесточении закона будет опубликовано и вступит в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь в Польше разрешается делать аборт лишь в случае опасности для жизни женщины, а также беременности из-за противоправных действий, таких как изнасилование. Врачам, делающим незаконные аборты, грозит тюрьма.

Напомним, решение было вынесено судом еще в октябре 2020 года и вызвало волну возмущения. Вступление закона в силу подтолкнуло несогласных к новым протестам.