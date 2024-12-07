До -3 в Москве, +1 в Париже – погода в Европе на неделю
Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус».
В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с пояснениями погоду, а также осадки в виде дождя и мокрого снега. Средний температурный показатель в Париже составит всего 1 градус днем.
Жители Австрии проведут день хмуро. В Вене воздух прогреется до +1. Обстановку дополнит также мокрый снег. В Риме продолжится похолодание. В столице 10 градусов со знаком плюс. В Мадриде столбик поднимется до +6. В Испанской столице обстановка сохранится малооблачной.
В Болгарии ожидаются дожди. Температура воздуха в среднем составит 9 градусов в дневные часы. Как, впрочем, и в турецкой столице. В Анкаре также возможен кратковременный дождь. 17 градусов со знаком плюс ожидается в Афинах.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге день пройдет с осадками в смешанной фазе. В столице на 2 градуса выше нуля в дневные часы. 2 градуса со знаком плюс будет отмечено и в Вильнюсе. Осадки также не обойдут стороной. Варшаву накроют дожди. Значение термометра там поднимется до 4 градусов выше нуля. В Киеве +9 и преимущественно пасмурная погода. В Москве на 3 градуса ниже нулевой отметки. Жителей столицы ожидает также новая порция снега.
Снег, дождь, туманы и до +5 градусов – синоптики рассказали, какую погода ждать в Беларуси.