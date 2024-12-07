В Румынии Конституционный суд аннулировал результаты первого тура выборов президента
Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов, неожиданным лидером которого оказался неудобный кандидат Кэлин Джорджеску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первом туре он набрал почти 23 % голосов. Его называют пророссийским политиком. Он выступал с критикой НАТО и призвал прекратить помогать Украине.
Елена Пана, жительница Румынии:
Как вы видите, то, что происходит, довольно серьезно. Выборы были отложены, я не знаю, что происходит. Это не совсем хорошая политика. Вы должны знать, что это очень плохо отражается на нас и пугает наши семьи.
На Западе успеху Джорджеску, мягко говоря, не рады, но кто бы мог подумать, что настолько. Суд Румынии провел срочное совещание на фоне большого количества поступивших обращений об отмене итогов выборов. Спецслужбы Румынии нашли «российский след» в финансировании кампании победившего кандидата. Теперь правительство обязано назначить новую дату выборов. Хотя уже 8 декабря должен был пройти второй тур голосования.