В Румынии Конституционный суд аннулировал результаты первого тура выборов президента

Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов, неожиданным лидером которого оказался неудобный кандидат Кэлин Джорджеску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первом туре он набрал почти 23 % голосов. Его называют пророссийским политиком. Он выступал с критикой НАТО и призвал прекратить помогать Украине.

Елена Пана, жительница Румынии:

Как вы видите, то, что происходит, довольно серьезно. Выборы были отложены, я не знаю, что происходит. Это не совсем хорошая политика. Вы должны знать, что это очень плохо отражается на нас и пугает наши семьи.