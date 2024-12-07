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В западных медиа обсуждают встречу Лукашенко и Путина

07 декабря 2024 10:37
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Решения, принятые в Минске накануне, взбудоражили объединенный Запад. Крупные мировые издания не обошли встречу Президентов Беларуси и России стороной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оценка прозвучала и со стороны Института по изучению войны, который находится в США.

В западных медиа обсуждают встречу Лукашенко и Путина-2

Базируясь на ней, сигнал Западу в Вашингтоне восприняли всерьез. Президент Байден заявил о нахождении в Европе около 80 тысяч солдат НАТО. Засуетилась и Польша, которая, с одной стороны, бредит сильнейшей сухопутной армией в Европе, а с другой, не может ее себе позволить. Варшава взяла кредит у США на четыре миллиарда долларов, которые намерена потратить на преобразование своих Вооруженных сил.

# Международная политика

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