В западных медиа обсуждают встречу Лукашенко и Путина

Решения, принятые в Минске накануне, взбудоражили объединенный Запад. Крупные мировые издания не обошли встречу Президентов Беларуси и России стороной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оценка прозвучала и со стороны Института по изучению войны, который находится в США.

Базируясь на ней, сигнал Западу в Вашингтоне восприняли всерьез. Президент Байден заявил о нахождении в Европе около 80 тысяч солдат НАТО. Засуетилась и Польша, которая, с одной стороны, бредит сильнейшей сухопутной армией в Европе, а с другой, не может ее себе позволить. Варшава взяла кредит у США на четыре миллиарда долларов, которые намерена потратить на преобразование своих Вооруженных сил.