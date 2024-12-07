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В Париже спустя пять лет после пожара открывается Нотр-Дам

07 декабря 2024 10:49
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Пять лет спустя. Собор Парижской Богоматери открывается после реставрации. Масштабная церемония пройдет 7 декабря при усиленных мерах безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже спустя пять лет после пожара открывается Нотр-Дам-2

Для охраны закрытого периметра вокруг острова, где расположен Нотр-Дам, привлекут шесть тысяч военнослужащих. В близлежащих районах будут дежурить еще и спасатели. До вечера 8 декабря в Париже закроют несколько станций метро и полностью остановят автомобильное движение на ряде улиц. Добраться до площади перед собором можно будет только пешком и по приглашениям. В общем, приоритеты Франции в очередной раз понятны. Жители отреставрированный после пожара Нотр-Дам увидят еще не скоро, сначала его представят чиновникам и зарубежным гостям.

# Архитектура

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