В Париже спустя пять лет после пожара открывается Нотр-Дам

Для охраны закрытого периметра вокруг острова, где расположен Нотр-Дам, привлекут шесть тысяч военнослужащих. В близлежащих районах будут дежурить еще и спасатели. До вечера 8 декабря в Париже закроют несколько станций метро и полностью остановят автомобильное движение на ряде улиц. Добраться до площади перед собором можно будет только пешком и по приглашениям. В общем, приоритеты Франции в очередной раз понятны. Жители отреставрированный после пожара Нотр-Дам увидят еще не скоро, сначала его представят чиновникам и зарубежным гостям.