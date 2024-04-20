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Орбан выступил с резкой критикой руководства ЕС: в Брюсселе большие проблемы

20 апреля 2024 13:04
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С большого скандала стартовала предвыборная кампания в Европарламент. Выступая на ее открытии в Будапеште, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обрушился с резкой критикой в адрес еврочиновников и потребовал убрать их постов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Орбан выступил с резкой критикой руководства ЕС: в Брюсселе большие проблемы-1

Он охарактеризовал Евросоюз как репрессивную силу, которая сделала свои страны-члены активными участниками конфликта в Украине и заявил, что нынешнее руководство ЕС нельзя допускать к предстоящим летом выборам. Кроме того, по мнению венгерского премьера, именно еврочиновники, заседающие в Брюсселе, виновны в том тяжелом кризисе, который сейчас переживают европейские страны.

Орбан выступил с резкой критикой руководства ЕС: в Брюсселе большие проблемы-4

Виктор Орбан премьер-министр Венгрии:
В Брюсселе проблемы. Большие проблемы. Руководство Евросоюза потерпело неудачу. Экономика Европы приходит в упадок. А проводимая им «зеленая политика» это катастрофа. Украинское зерно уничтожает европейских фермеров. Мигранты хлынули через границы. Преступность растет. Насилия становится все больше и больше. Они хотят перевоспитать наших детей, отдавая их в руки всякого рода гендерных активистов, которые хотят привить им свои нетрадиционные семейные ценности.

Виктор Орбан уже не в первый раз выступает с резкой критикой руководства ЕС, поскольку они не способны решать насущные проблемы. Вместо этого еврочиновники занимаются финансовым шантажом всех, кто недоволен проводимой ими политикой. Венгрия уже давно находится в разногласиях со своими союзниками по ЕС и Вашингтоном по ряду вопросов, в том числе касательно отправки оружия Киеву и разрыва экономических связей с Россией.

# Кризис в ЕС # Виктор Орбан

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