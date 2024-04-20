Экспертное сообщество обсуждает закон об ужесточении мобилизации в Украине. Документ вызвал немало споров. Он предусматривает целый ряд новаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, повестка теперь будет считаться врученной, даже если человеку ее не передали. Кроме того, на фронт планируют отправлять даже политических беженцев и заключенных.

Таким образом, власти Украины рассчитывают мобилизовать сотни тысяч новых человек. Однако очередная попытка режима Зеленского поправить ситуацию, по прогнозам экспертов, обернется провалом. Во-первых, документ принят в нарушение всех законов. А во-вторых, эта мера приведет к активному сопротивлению, бунтам и массовым сдачам украинских военных в плен.