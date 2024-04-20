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Военный аналитик Дудкин: Зеленский погрузил Украину, свой собственный народ в рабство

20 апреля 2024 15:01
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Экспертное сообщество обсуждает закон об ужесточении мобилизации в Украине. Документ вызвал немало споров. Он предусматривает целый ряд новаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, повестка теперь будет считаться врученной, даже если человеку ее не передали. Кроме того, на фронт планируют отправлять даже политических беженцев и заключенных.

Военный аналитик Дудкин: Зеленский погрузил Украину, свой собственный народ в рабство-1

Таким образом, власти Украины рассчитывают мобилизовать сотни тысяч новых человек. Однако очередная попытка режима Зеленского поправить ситуацию, по прогнозам экспертов, обернется провалом. Во-первых, документ принят в нарушение всех законов. А во-вторых, эта мера приведет к активному сопротивлению, бунтам и массовым сдачам украинских военных в плен.

Военный аналитик Дудкин: Зеленский погрузил Украину, свой собственный народ в рабство-4

Юрий Дудкин, военный аналитик:
Зеленский пустился во все тяжкие. Он погрузил Украину, свой собственный народ в рабство! Вот этот закон о мобилизации, абсолютно противоречащий Конституции Украины. Я подчеркиваю, Основному закону – Конституции Украины. Я уже не говорю о тех законах, которые Верховная рада за 33 года напринимала в своих стенах, которые являются сопутствующими к Конституции. Он и эти законы нарушил!

Попытка Зеленского исправить ситуацию на фронте законом о мобилизации обречена на провал – эксперты.

# Международная политика # Юрий Дудкин # Владимир Зеленский

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