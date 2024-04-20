Сенат США принял закон о слежке за иностранцами

США ярко продемонстрировали свое неуважение к правам человека. Причем не только в отношении американцев, но и жителей других стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о законе, принятом сенатом, который позволит вести слежку за иностранцами. Как сообщается, президент Джо Байден подпишет его в ближайшее время.

Согласно документу спецслужбам больше не понадобятся санкции суда, чтобы прослушивать телефонные разговоры и просматривать электронную переписку граждан других государств. В целом они не имеют права без ордера вести аналогичную слежку и за американцами. Однако если те общаются с подозрительными, по мнению спецслужб, иностранцами, то можно безнаказанно нарушать закон. Решение американских законодателей уже подвергли критике за грубое нарушение прав людей на частную жизнь.