23 тыс. госслужащих Аргентины останутся без работы

Президент Аргентины уволит всех госслужащих, принятых на работу после 1 января текущего года. Правительство уже готовит проект указа. Таким образом работу, потеряют около 23 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На такие меры решили пойти, чтобы сократить государственные расходы. Впрочем, для жителей их решения не столь однозначны. Ранее аргентинцы уже выступали против новых реформ Милея. Тогда их недовольство вызвали объявленные лидером запрет введения ограничений на экспорт и подготовка к приватизации государственных компаний.