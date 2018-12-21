Угроза теракта объявлена в 14 крупных аэропортах Германии

Новости Германии. Угроза теракта объявлена в немецких аэропортах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о 14 самых крупных воздушных гаванях страны.

Правоохранители разыскивают четырех человек, подозреваемых в подготовке атаки. В квартире возможных террористов проведен обыск. В рамках расследования задержаны уже три человека.

Напомним, накануне в аэропорту Штутгарта были замечены несколько подозрительных личностей, которые вели слежку за воздушной гаванью. Администрация приняла решение усилить меры безопасности.