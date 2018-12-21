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На шахте в Чехии произошёл взрыв метана, есть жертвы

21 декабря 2018 07:46
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Новости Чехии. Чрезвычайное происшествие на шахте в Чехии. На глубине 800 метров произошел взрыв метана, который унес жизни пяти человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На шахте в Чехии произошёл взрыв метана, есть жертвы-1

В момент ЧП в подземных галереях находились еще 18 горняков. Десятерых удалось эвакуировать. Они получили различные травмы. Связь с остальными шахтерами была потеряна. Спасатели разбирают завалы в надежде обнаружить людей живыми.

Все шахтеры – граждане Польши, работавшие по найму в Чехии.

На шахте в Чехии произошёл взрыв метана, есть жертвы-4

# Взрыв # Фотофакт

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