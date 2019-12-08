Число жертв пожара в одесском колледже увеличилось до 10. В Украине объявлен национальный траур

Новости Украины. Число жертв пожара в одесском колледже увеличилось до десяти. Утром во время разбора завалов спасатели обнаружили тела еще двух жертв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Число жертв пожара в одесском колледже увеличилось до десяти. Утром во время разбора завалов спасатели обнаружили тела еще двух жертв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, в больнице от полученных травм умер спасатель, участвовавший в тушении пожара. Всего в результате трагедии пострадали 30 человек. В больницах еще находятся 9.
8 декабря в стране объявлен национальный траур. Соболезнования президенту Украины, слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших направил Александр Лукашенко.
В Одессе объявлен двухдневный траур по жертвам пожара в колледже