Число жертв пожара в одесском колледже увеличилось до 10. В Украине объявлен национальный траур

Новости Украины. Число жертв пожара в одесском колледже увеличилось до десяти. Утром во время разбора завалов спасатели обнаружили тела еще двух жертв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, в больнице от полученных травм умер спасатель, участвовавший в тушении пожара. Всего в результате трагедии пострадали 30 человек. В больницах еще находятся 9.

8 декабря в стране объявлен национальный траур. Соболезнования президенту Украины, слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших направил Александр Лукашенко.

В Одессе объявлен двухдневный траур по жертвам пожара в колледже