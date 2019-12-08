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Число жертв пожара в одесском колледже увеличилось до 10. В Украине объявлен национальный траур

08 декабря 2019 12:26
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Новости Украины. Число жертв пожара в одесском колледже увеличилось до десяти. Утром во время разбора завалов спасатели обнаружили тела еще двух жертв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв пожара в одесском колледже увеличилось до 10. В Украине объявлен национальный траур-1

Кроме того, в больнице от полученных травм умер спасатель, участвовавший в тушении пожара. Всего в результате трагедии пострадали 30 человек. В больницах еще находятся 9.

8 декабря в стране объявлен национальный траур. Соболезнования президенту Украины, слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших направил Александр Лукашенко.

В Одессе объявлен двухдневный траур по жертвам пожара в колледже

Число жертв пожара в одесском колледже увеличилось до 10. В Украине объявлен национальный траур-4

Число жертв пожара в одесском колледже увеличилось до 10. В Украине объявлен национальный траур-6

Число жертв пожара в одесском колледже увеличилось до 10. В Украине объявлен национальный траур-8

Число жертв пожара в одесском колледже увеличилось до 10. В Украине объявлен национальный траур-10

# Пожар # Александр Лукашенко # Владимир Зеленский # Фотофакт

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