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Ледяные скульптуры готовят в китайском Харбине к фестивалю льда и снега

09 декабря 2019 08:23
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Новости Китая. В китайском Харбине проходит Международный фестиваль льда и снега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это событие традиционно открывает зимний туристический сезон.

Ледяные скульптуры готовят в китайском Харбине к фестивалю льда и снега-1

Ледяные скульптуры готовят в китайском Харбине к фестивалю льда и снега-3

Гости мероприятия могут покататься на горных лыжах и искупаться в зимней проруби. Изюминкой фестиваля традиционно станет выставка ледяных скульптур. В 2019 году из реки планируют извлечь около 120 тысяч кубических метров ледяных блоков, которые впоследствии превратят в скульптуры.

Отметим, Харбин считается одним из центров снежной культуры в мире. Чтобы увидеть невероятные сооружения изо льда, каждый год туда приезжают десятки туристов.

Ледяные скульптуры готовят в китайском Харбине к фестивалю льда и снега-6

Ледяные скульптуры готовят в китайском Харбине к фестивалю льда и снега-8

# Фестиваль # Фотофакт

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