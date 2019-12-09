Ледяные скульптуры готовят в китайском Харбине к фестивалю льда и снега

Новости Китая. В китайском Харбине проходит Международный фестиваль льда и снега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это событие традиционно открывает зимний туристический сезон.

Гости мероприятия могут покататься на горных лыжах и искупаться в зимней проруби. Изюминкой фестиваля традиционно станет выставка ледяных скульптур. В 2019 году из реки планируют извлечь около 120 тысяч кубических метров ледяных блоков, которые впоследствии превратят в скульптуры.

Отметим, Харбин считается одним из центров снежной культуры в мире. Чтобы увидеть невероятные сооружения изо льда, каждый год туда приезжают десятки туристов.