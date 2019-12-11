Совет Евросоюза посчитал Боснию и Герцеговину не готовой к членству в объединении

Евросоюз признал Боснию и Герцеговину не готовой к членству в объединении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стране предстоит много работать, чтобы подойти под установленные критерии – говорится в документе, размещенном на сайте Совета ЕС.

Кроме этого, в Брюсселе обратили внимание на экономическую ситуацию в стране. По мнению Совета, Босния и Герцеговина достигла определенной степени макроэкономической стабильности, однако все еще находится на ранней стадии создания функционирующей рыночной экономики. Чтобы попасть в ЕС, страна должна значительно активизироваться.