20 тысяч военных США прибудут в Европу весной 2020 года для проведения учений

Новости США. США отправят в Европу 20 тысяч военных. Солдаты вместе с техникой прибудут весной 2020 года в шесть европейских стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оттуда их доставят к месту проведения самых масштабных военных учений за последние 25 лет. После их завершения американский контингент вернется домой.

По словам бригадного генерала армии США, цель этих учений – отработка взаимодействия и логистики на разных уровнях. В них примут участие 37 тысяч военных из разных стран. Штаты, в свою очередь, предоставят 13 тысяч единиц техники.