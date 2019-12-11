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20 тысяч военных США прибудут в Европу весной 2020 года для проведения учений

11 декабря 2019 10:31
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Новости США. США отправят в Европу 20 тысяч военных. Солдаты вместе с техникой прибудут весной 2020 года в шесть европейских стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 тысяч военных США прибудут в Европу весной 2020 года для проведения учений-1

Оттуда их доставят к месту проведения самых масштабных военных учений за последние 25 лет. После их завершения американский контингент вернется домой.

По словам бригадного генерала армии США, цель этих учений – отработка взаимодействия и логистики на разных уровнях. В них примут участие 37 тысяч военных из разных стран. Штаты, в свою очередь, предоставят 13 тысяч единиц техники.

20 тысяч военных США прибудут в Европу весной 2020 года для проведения учений-4

# Военные учения # Фотофакт

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