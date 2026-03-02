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DM: Стармер с трудом объяснил решение предоставить США базы для атаки на Иран

02 марта 2026 08:29
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DM: Стармер с трудом объяснил решение предоставить США базы для атаки на Иран-0

Премьер Британии Кир Стармер неубедительно объяснил разрешение США использовать британские базы для ударов по Ирану. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Его речь назвали скучной, а задержку в принятии вопроса на предоставление США британских баз для нужд – странной для второго члена НАТО.

При этом он подтвердил участие Британии в ударах и направит экспертов в Персидский залив.

США и Израиль начали операцию против Ирана в субботу. Трамп призвал уничтожить иранский флот и свергнуть режим.

Иранское ТВ сообщило о гибели Хаменеи и его семьи. Тегеран в ответ наносит ответные удары.

Фото: pixabay

# Международная политика

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