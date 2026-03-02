DM: Стармер с трудом объяснил решение предоставить США базы для атаки на Иран

Премьер Британии Кир Стармер неубедительно объяснил разрешение США использовать британские базы для ударов по Ирану. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Его речь назвали скучной, а задержку в принятии вопроса на предоставление США британских баз для нужд – странной для второго члена НАТО.

При этом он подтвердил участие Британии в ударах и направит экспертов в Персидский залив.

США и Израиль начали операцию против Ирана в субботу. Трамп призвал уничтожить иранский флот и свергнуть режим.

Иранское ТВ сообщило о гибели Хаменеи и его семьи. Тегеран в ответ наносит ответные удары.

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