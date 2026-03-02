Силы ПВО ночью уничтожили 172 БПЛА ВСУ

Министерство обороны РФ сообщает, что вчера вечером силы ПВО уничтожили 172 БПЛА Украины над пятью регионами страны, а также над акваториями Черного и Азовского моря. Об этом пишет РИА Новости.

Самое большое количество беспилотников было сбито над Черным морем (67) и Краснодарским краем (66). Еще 23 дрона были уничтожены над Крымом и 8 над Азовским морем. Также ликвидация БПЛА была осуществлена над Белгородской (4), Курской (3) и Астраханской (1) областями.

В ответ на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре ВС РФ наносят удары по объектам ВПК Украины с помощью высокоточного оружия.

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