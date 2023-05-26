На саммите «Большой семёрки» констатировали фактический провал санкционной войны с Россией

Пока одни государства наводят мосты сотрудничества, другие эти мосты взрывают. Прошедший накануне саммит «Большой семерки» в очередной раз подтвердил стремление западных стран к воинственной риторике, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главной темой встречи лидеров G7 стал поиск вариантов противостояния России и Китаю. Что, впрочем, никого не удивило.

Конечно, в центре внимания остается вопрос предоставления военной помощи и денег Киеву. «Семерка» обязалась закачать еще больше оружия в Украину. А значит, обрекла на гибель еще больше людей. А вот глобальные мировые проблемы были затронуты вскользь. И это при том, что лидеры провели 10 сессий. Например, голод в Африке, который так волновал Евросоюз в момент принятия зерновой сделки. Стороной обошли и внутренние экономические проблемы, зато констатировали фактический провал санкционной войны против Москвы. Между тем, мировые СМИ уже успели окрестить прошедший саммит «клубом одиноких сердец». Институт «Большой семерки» утратил свои позиции – в 1975 году, когда группа создавалась, на ее долю приходилось около 60 % мирового экономического производства. Сейчас этот показатель составляет всего 31 % и постоянно снижается.