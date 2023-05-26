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70% американцев считают главной проблемой возможный дефолт в стране

26 мая 2023 17:46
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Новости США. Дефолт возглавил список проблем американцев. Более 70 % жителей обеспокоены возможной экономической катастрофой. Такие данные представил университет в Хамдене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

70% американцев считают главной проблемой возможный дефолт в стране-1

Напомним, в январе госдолг США превысил 31 триллион долларов. В результате вопросом номер один в правительстве стало повышение госдолга. Как крайняя мера это могло бы уберечь страну от целого ряда финансовых проблем. Но пока переговоры между представителями президента и Конгрессом не дали результата. Решение вопроса затянулось, а это очередной вызов для финансовых институтов страны, которые и без того переживают тяжелые времена. 

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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