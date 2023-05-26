70% американцев считают главной проблемой возможный дефолт в стране

Напомним, в январе госдолг США превысил 31 триллион долларов. В результате вопросом номер один в правительстве стало повышение госдолга. Как крайняя мера это могло бы уберечь страну от целого ряда финансовых проблем. Но пока переговоры между представителями президента и Конгрессом не дали результата. Решение вопроса затянулось, а это очередной вызов для финансовых институтов страны, которые и без того переживают тяжелые времена.