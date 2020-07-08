В Нидерландах десятки фермеров задержали возле завода во время акции протеста

Новости Нидерландов. В Нидерландах во время акции протеста возле завода задержали десятки фермеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работники на тракторах заблокировали проезд на предприятие по переработке отходов, выражая таким образом недовольство некоторыми планами властей.

Речь идет о запрете фермерам добавлять протеин в корм животных. Цель этого нововведения, которое должно вступить в силу в сентябре, – снизить выбросы оксида азота в атмосферу.