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В Нидерландах десятки фермеров задержали возле завода во время акции протеста

08 июля 2020 13:49
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Новости Нидерландов. В Нидерландах во время акции протеста возле завода задержали десятки фермеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники на тракторах заблокировали проезд на предприятие по переработке отходов, выражая таким образом недовольство некоторыми планами властей.

В Нидерландах десятки фермеров задержали возле завода во время акции протеста-1

Речь идет о запрете фермерам добавлять протеин в корм животных. Цель этого нововведения, которое должно вступить в силу в сентябре, – снизить выбросы оксида азота в атмосферу.

В Нидерландах десятки фермеров задержали возле завода во время акции протеста-4

В Нидерландах десятки фермеров задержали возле завода во время акции протеста-6

Десятки работников арестовали за нарушение временного запрета на протесты с использованием сельскохозяйственной техники.

# Акции протеста # Фотофакт

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