Третий человек в мире полностью излечился от ВИЧ-инфекции

Личность больного не разглашается. Известно лишь, что ему 36 лет и что он из города Сан-Паулу.

Новости мира. Третий человек в истории полностью излечился от ВИЧ-инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученые сообщили о вероятном выздоровлении пациента из Бразилии.

После специальной терапии все вирусные частицы в его организме исчезли. Хотя обычно их количество у таких пациентов начинает расти спустя несколько недель.

Лечение мужчины завершили еще в марте 2019 года, все это время врачи наблюдали за его состоянием. И теперь уже с уверенностью они смогли заявить, что ВИЧ в крови пациента больше нет.