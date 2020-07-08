Прямой эфир

Третий человек в мире полностью излечился от ВИЧ-инфекции

08 июля 2020 13:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Третий человек в истории полностью излечился от ВИЧ-инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученые сообщили о вероятном выздоровлении пациента из Бразилии.

Личность больного не разглашается. Известно лишь, что ему 36 лет и что он из города Сан-Паулу.

Третий человек в мире полностью излечился от ВИЧ-инфекции-1

После специальной терапии все вирусные частицы в его организме исчезли. Хотя обычно их количество у таких пациентов начинает расти спустя несколько недель.

Лечение мужчины завершили еще в марте 2019 года, все это время врачи наблюдали за его состоянием. И теперь уже с уверенностью они смогли заявить, что ВИЧ в крови пациента больше нет.

# Вирусные заболевания # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Горные курорты Грузии готовятся открыть летний сезон. Какие ограничения будут для туристов?
08 июля 2020 13:42

Горные курорты Грузии готовятся открыть летний сезон. Какие ограничения будут для туристов?

Жители Сербии устроили погромы и беспорядки. Они против намерения властей вновь ввести комендантский час
08 июля 2020 11:37

Жители Сербии устроили погромы и беспорядки. Они против намерения властей вновь ввести комендантский час

В Мельбурне снова вводят карантин из-за роста числа заболевших коронавирусом
08 июля 2020 11:31

В Мельбурне снова вводят карантин из-за роста числа заболевших коронавирусом