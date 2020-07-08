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Горные курорты Грузии готовятся открыть летний сезон. Какие ограничения будут для туристов?

08 июля 2020 13:42
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Новости Грузии. Летний сезон стартует в Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые высокогорные курорты откроются 10 июля.

Горные курорты Грузии готовятся открыть летний сезон. Какие ограничения будут для туристов?-1

Понятно, что будут соблюдаться дополнительные меры безопасности. В конце рабочего дня канатные дороги будут обрабатывать дезинфекционными средствами. В закрытые кабинки пустят не больше четырех человек. При этом все они должны быть в масках и соблюдать возможную дистанцию. А перед посадкой в кабину у каждого пассажира измерят температуру.

Горные курорты Грузии готовятся открыть летний сезон. Какие ограничения будут для туристов?-4

8 июля власти страны заявили о готовности открыть границу, однако пока лишь для граждан пяти стран Евросоюза. Двухнедельный карантин гости из этих государств проходить не будут.

# Коронавирус # Фотофакт

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