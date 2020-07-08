Горные курорты Грузии готовятся открыть летний сезон. Какие ограничения будут для туристов?

Понятно, что будут соблюдаться дополнительные меры безопасности. В конце рабочего дня канатные дороги будут обрабатывать дезинфекционными средствами. В закрытые кабинки пустят не больше четырех человек. При этом все они должны быть в масках и соблюдать возможную дистанцию. А перед посадкой в кабину у каждого пассажира измерят температуру.