Горные курорты Грузии готовятся открыть летний сезон. Какие ограничения будут для туристов?

Новости Грузии. Летний сезон стартует в Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Некоторые высокогорные курорты откроются 10 июля.
Новости Грузии. Летний сезон стартует в Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Некоторые высокогорные курорты откроются 10 июля.
Понятно, что будут соблюдаться дополнительные меры безопасности. В конце рабочего дня канатные дороги будут обрабатывать дезинфекционными средствами. В закрытые кабинки пустят не больше четырех человек. При этом все они должны быть в масках и соблюдать возможную дистанцию. А перед посадкой в кабину у каждого пассажира измерят температуру.
8 июля власти страны заявили о готовности открыть границу, однако пока лишь для граждан пяти стран Евросоюза. Двухнедельный карантин гости из этих государств проходить не будут.