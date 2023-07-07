Дизайнерская пара из старых кроссовок. Вот как бизнесмен из Туниса восстанавливает обувь

Новости Туниса. Идея для стартапа. В Тунисе восстанавливают старую обувь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом, например, кроссовки становятся не просто новыми, но и уникальными. Ведь редизайн, можно сказать, входит в услуги фирмы.

Шариф Зури – молодой тунисский бизнесмен, один из основателей стартапа. Ремонтирует и реставрирует старую обувь и кожаные сумки. Это экологично и стильно, говорит он. К тому же, это его способ заработать. Сейчас Шариф возглавляет команду из 10 художников, но в будущем число желающих заниматься этим делом возрастет, считает мастер.

В планах – создать собственный бренд обуви и аксессуаров. Работать Зури планирует с натуральными материалами, а производство расширить. Тогда не только продукт, но и сами мастерские можно будет расположить в других странах.