Disney не будет платить зарплату работникам из-за коронавируса

Новости мира. Американская корпорация Disney прекращает выплачивать зарплату сотрудникам из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Американская корпорация Disney прекращает выплачивать зарплату сотрудникам из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом, компания надеется сэкономить около 500 миллионов долларов в месяц. Ситуация затронет более 100 тысяч работников. Многих из них отправят в отпуск без сохранения заработной платы.
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При этом в компании заявили, что об увольнениях речь не идёт. Все штатные сотрудники смогут воспользоваться медицинской страховкой и получить материальную помощь.