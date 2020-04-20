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Disney не будет платить зарплату работникам из-за коронавируса

20 апреля 2020 12:41
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Новости мира. Американская корпорация Disney прекращает выплачивать зарплату сотрудникам из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Disney не будет платить зарплату работникам из-за коронавируса-1

Таким образом, компания надеется сэкономить около 500 миллионов долларов в месяц. Ситуация затронет более 100 тысяч работников. Многих из них отправят в отпуск без сохранения заработной платы.  

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Disney не будет платить зарплату работникам из-за коронавируса-4

При этом в компании заявили, что об увольнениях речь не идёт. Все штатные сотрудники смогут воспользоваться медицинской страховкой и получить материальную помощь.   

# Коронавирус # Фотофакт

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