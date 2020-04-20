Disney не будет платить зарплату работникам из-за коронавируса

Новости мира. Американская корпорация Disney прекращает выплачивать зарплату сотрудникам из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, компания надеется сэкономить около 500 миллионов долларов в месяц. Ситуация затронет более 100 тысяч работников. Многих из них отправят в отпуск без сохранения заработной платы. Бытовое насилие, крах бизнеса, нашествие крыс. Что происходит в мире во время карантина