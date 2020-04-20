Мигранты устроили беспорядки в Греции после смерти беженки

Новости Греции. В лагере мигрантов на греческом острове Хиос вспыхнули беспорядки после смерти беженки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У женщины наблюдалась высокая температура и симптомы простуды. Заподозрив, что она скончалась из-за коронавируса, агрессивно настроенные переселенцы подожгли несколько палаток и столовую, а когда к месту происшествия прибыли полицейские, их забросали камнями и бутылками. Бытовое насилие, крах бизнеса, нашествие крыс. Что происходит в мире во время карантина