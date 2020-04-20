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Мигранты устроили беспорядки в Греции после смерти беженки

20 апреля 2020 10:10
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Новости Греции. В лагере мигрантов на греческом острове Хиос вспыхнули беспорядки после смерти беженки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Мигранты устроили беспорядки в Греции после смерти беженки-1

У женщины наблюдалась высокая температура и симптомы простуды. Заподозрив, что она скончалась из-за коронавируса, агрессивно настроенные переселенцы подожгли несколько палаток и столовую, а когда к месту происшествия прибыли полицейские, их забросали камнями и бутылками.  

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Мигранты устроили беспорядки в Греции после смерти беженки-4

Чтобы разогнать дебоширов, стражам порядка пришлось пустить в ход слезоточивый газ. Позже выяснилось, что тест на COVID-19 у погибшей женщины оказался отрицательным.  

# Коронавирус # Фотофакт

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