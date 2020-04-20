В день по 120 заказов. Роботы развозят еду в Колумбии

Новости Колумбии. В Колумбии для доставки еды решили использовать роботов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Колумбии. В Колумбии для доставки еды решили использовать роботов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такой пилотный проект в условиях карантина запустили во втором по величине городе страны Медельине. 15 небольших аппаратов развозят в день по 120 заказов. Оплата принимается только банковской картой.
Перед каждым рейсом все машины тщательно дезинфицируют. Колумбийцы очень позитивно оценили забавных механических курьеров, ведь их сервис крайне востребован: в стране действует предельно жесткий карантин.
Власти уже заявили, что все стадионы, концертные площадки и бары будут закрыты как минимум полтора года.