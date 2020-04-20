Прямой эфир

В день по 120 заказов. Роботы развозят еду в Колумбии

20 апреля 2020 10:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Колумбии. В Колумбии для доставки еды решили использовать роботов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В день по 120 заказов. Роботы развозят еду в Колумбии-1

Такой пилотный проект в условиях карантина запустили во втором по величине городе страны Медельине. 15 небольших аппаратов развозят в день по 120 заказов. Оплата принимается только банковской картой.

В день по 120 заказов. Роботы развозят еду в Колумбии-4

Перед каждым рейсом все машины тщательно дезинфицируют. Колумбийцы очень позитивно оценили забавных механических курьеров, ведь их сервис крайне востребован: в стране действует предельно жесткий карантин.

В день по 120 заказов. Роботы развозят еду в Колумбии-7

Власти уже заявили, что все стадионы, концертные площадки и бары будут закрыты как минимум полтора года.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Подгруппа по Донбассу планирует согласовать новые участки разведения сил
20 апреля 2020 10:15

Подгруппа по Донбассу планирует согласовать новые участки разведения сил

Мигранты устроили беспорядки в Греции после смерти беженки
20 апреля 2020 10:10

Мигранты устроили беспорядки в Греции после смерти беженки

Переодетый в полицейского мужчина устроил стрельбу в Канаде. Убиты 16 человек
20 апреля 2020 08:31

Переодетый в полицейского мужчина устроил стрельбу в Канаде. Убиты 16 человек