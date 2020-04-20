Подгруппа по Донбассу планирует согласовать новые участки разведения сил

Новости Украины. Согласовать новые участки разведения сил в Донбассе попытается сегодня подгруппа по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заседание, которое пройдёт в формате видеоконференции, запланировано на вторую половину дня.

Также стороны обсудят меры по обеспечению режима прекращения огня и дополнения по противоминной деятельности. Напомним, рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе было подписано в 2016 году в Минске в ходе заседания контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Минувшей осенью в населенном пункте Золотое прошло первое разведение сил.