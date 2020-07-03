Дипломаты и общественные деятели из разных стран поздравляют Беларусь с Днём Независимости

Новости Беларуси. 3 июля теплые и искренние поздравления в адрес белорусского народа приходят и по дипломатическим каналам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хиромичи Ватанабэ, депутат парламента Японии:

Рад, что между Японией и Беларусью расширяется взаимодействие, особенно в экономике и торговле. Особенно хочу отметить, что в последние годы белорусские высокие технологии активно применяются на японских предприятиях, и сотрудничество в IT-индустрии развивается высокими темпами. В заключение хотел бы пожелать процветания Республике Беларусь и еще раз поздравить вас с этим праздником!

Феликс Циммерман, сопредседатель Белорусско-Германского неправительственного совета делового сотрудничества:

Мы очень благодарны белорусской стороне за то, что в течение последних недель и месяцев в период пандемии коронавируса конвои с гуманитарными грузами из Азии и, прежде всего, из Китая, могли беспрепятственно следовать через территорию Беларуси. За это еще раз отдельное спасибо – всем причастным к этому ведомствам. Хорошего праздника вам, наслаждайтесь этим днем, всем привет и до встречи, Беларусь!

Ян Сычевский, председатель Белорусского общественно-культурного товарищества (Польша):

Дазвольце передаць народу беларускаму новых падзей, новых дасягненняў у пабудове незалежнасці, у пабудове вашай гаспадаркі, у чарговых перамогах на шляху развіцця.

Борис Бабаев, сценарист фильма «Спасенные в Ташкенте»:

Хочется пожелать этой замечательной стране, этим замечательным людям, которые живут в Беларуси, большого счастья, больших успехов во всем.

Анна Бабина, председатель Белорусского культурного центра в Республике Молдова:

Примите самые теплые поздравления и пожелания крепкого здоровья, мира, добра, благополучия. С праздником! С Днем Независимости Республики Беларусь!

Мохаммед Исмаил, почетный консул Беларуси в Судане:

Я бы хотел поздравить народ Беларуси с Днем Независимости, днем счастья и успеха. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества между нашими странами. Мы приветствуем сложившееся сотрудничество с Беларусью и готовы открыть и новые двери на суданском рынке.

Анна Мария Аблан, почетный консул Беларуси на Филиппинах:

В этот радостный день желаю всем здоровья, счастья, мира, согласия и благополучия. С праздником! С Днем Республики!