Дипломаты и общественные деятели из разных стран поздравляют Беларусь с Днём Независимости

Новости Беларуси. 3 июля теплые и искренние поздравления в адрес белорусского народа приходят и по дипломатическим каналам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 3 июля теплые и искренние поздравления в адрес белорусского народа приходят и по дипломатическим каналам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Петер Бахмайер, председатель Австрийско-Белорусского общества:
От имени Австрийско-Белорусского общества сердечно поздравляю вас с белорусским национальным праздником 3 июля, Днем Независимости. 9 мая 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса, Беларусь – единственная из стран бывшего Советского Союза – провела военный парад. Он произвел большое впечатление и в нашей стране как четкая демонстрация суверенитета Беларуси.
За мир и дружбу народов! С праздником!
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Хиромичи Ватанабэ, депутат парламента Японии:
Рад, что между Японией и Беларусью расширяется взаимодействие, особенно в экономике и торговле. Особенно хочу отметить, что в последние годы белорусские высокие технологии активно применяются на японских предприятиях, и сотрудничество в IT-индустрии развивается высокими темпами.
В заключение хотел бы пожелать процветания Республике Беларусь и еще раз поздравить вас с этим праздником!
Феликс Циммерман, сопредседатель Белорусско-Германского неправительственного совета делового сотрудничества:
Мы очень благодарны белорусской стороне за то, что в течение последних недель и месяцев в период пандемии коронавируса конвои с гуманитарными грузами из Азии и, прежде всего, из Китая, могли беспрепятственно следовать через территорию Беларуси. За это еще раз отдельное спасибо – всем причастным к этому ведомствам.
Хорошего праздника вам, наслаждайтесь этим днем, всем привет и до встречи, Беларусь!
Ян Сычевский, председатель Белорусского общественно-культурного товарищества (Польша):
Дазвольце передаць народу беларускаму новых падзей, новых дасягненняў у пабудове незалежнасці, у пабудове вашай гаспадаркі, у чарговых перамогах на шляху развіцця.
Борис Бабаев, сценарист фильма «Спасенные в Ташкенте»:
Хочется пожелать этой замечательной стране, этим замечательным людям, которые живут в Беларуси, большого счастья, больших успехов во всем.
Анна Бабина, председатель Белорусского культурного центра в Республике Молдова:
Примите самые теплые поздравления и пожелания крепкого здоровья, мира, добра, благополучия. С праздником! С Днем Независимости Республики Беларусь!
Мохаммед Исмаил, почетный консул Беларуси в Судане:
Я бы хотел поздравить народ Беларуси с Днем Независимости, днем счастья и успеха. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества между нашими странами. Мы приветствуем сложившееся сотрудничество с Беларусью и готовы открыть и новые двери на суданском рынке.
Анна Мария Аблан, почетный консул Беларуси на Филиппинах:
В этот радостный день желаю всем здоровья, счастья, мира, согласия и благополучия. С праздником! С Днем Республики!
Кристиан Балселлс Наварро, почетный консул Беларуси в городе Барселона (Испания):
Добрый день. Почетный консул Республики Беларусь в Барселоне с консульским округом в Каталонии поздравляет вас с национальным Днем Республики Беларусь. Большое спасибо!
Людмила Аннус, руководитель Нарвского белорусского общества «Сябры»:
Мы желаем вам процветания, удачи, конечно, здоровья, долголетия и всех благ. Спасибо вам, что вы есть!
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