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В Пакистане на рынке прогремел мощный взрыв: погибли 16 человек

12 апреля 2019 12:16
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Новости Пакистана. Мощный взрыв прогремел на рынке в Пакистане. ЧП произошло в городе Кветта на западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пакистане на рынке прогремел мощный взрыв: погибли 16 человек-1

В результате нападения погибли 16 человек, более 10 граждан получили ранения. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Район происшествия оцеплен. На месте работают медики и правоохранители. Известно, что сработало самодельное устройство, спрятанное среди овощей на рынке.

В Пакистане на рынке прогремел мощный взрыв: погибли 16 человек-4

В Пакистане на рынке прогремел мощный взрыв: погибли 16 человек-6

# Теракт # Фотофакт

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