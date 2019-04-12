В Пакистане на рынке прогремел мощный взрыв: погибли 16 человек

Новости Пакистана. Мощный взрыв прогремел на рынке в Пакистане. ЧП произошло в городе Кветта на западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате нападения погибли 16 человек, более 10 граждан получили ранения. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Район происшествия оцеплен. На месте работают медики и правоохранители. Известно, что сработало самодельное устройство, спрятанное среди овощей на рынке.