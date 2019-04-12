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В Великобритании за выгул собак без санпакетов может грозить штраф до 1300 долларов

12 апреля 2019 14:16
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Новости Великобритании. За выгул собак без санитарных пакетов британцам может грозить штраф до 1300 долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании за выгул собак без санпакетов может грозить штраф до 1300 долларов-1

Теперь стражи порядка могут потребовать у владельца четвероногого друга предъявить пакеты во время прогулки. Причем при себе нужно будет иметь определенное количество мешков. Какое – будут устанавливать местные советы в каждом регионе страны.

Владельцы собак в Англии, Шотландии и Уэльсе также могут быть оштрафованы, если их питомец не имеет микрочипа.

В Великобритании за выгул собак без санпакетов может грозить штраф до 1300 долларов-4

# Домашние животные # Фотофакт

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