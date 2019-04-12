В Великобритании за выгул собак без санпакетов может грозить штраф до 1300 долларов

Новости Великобритании. За выгул собак без санитарных пакетов британцам может грозить штраф до 1300 долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь стражи порядка могут потребовать у владельца четвероногого друга предъявить пакеты во время прогулки. Причем при себе нужно будет иметь определенное количество мешков. Какое – будут устанавливать местные советы в каждом регионе страны.

Владельцы собак в Англии, Шотландии и Уэльсе также могут быть оштрафованы, если их питомец не имеет микрочипа.