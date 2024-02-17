Die Welt: Урсула фон дер Ляйен не сможет стать генсеком НАТО из-за Шольца

Шансы у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен занять пост генерального секретаря Североатлантического альянса снижаются из-за ее позиции в отношении Российской Федерации, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Die Welt.

Издание сообщает, что президент США Джо Байден обращался к Шольцу с предложением рассмотреть кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы Альянса. Однако, как указано в статье, «Шольц был категорически против того, чтобы фон дер Ляйен стала главой НАТО».

Die Welt отмечает, что поводом для этого служит излишне критичное отношение отношение главы ЕК к Российской Федерации, что, по мнению канцлера ФРГ, может способствовать появлению проблем в будущем.