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В МИД РФ прокомментировали слова Зеленского о выводе ВСУ из Авдеевки

17 февраля 2024 10:57
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского касательно вывода ВСУ из Авдеевки, пишет РИА Новости.

В своем Telegram-канале Захарова разместила сообщение о том, что слова Зеленского о выводе войск из города Авдеевка ради сохранения жизней украинских солдат не соответствуют действительности. По мнению дипломата, глава Украины «с бандой умеют «воевать» только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан». А все остальное для властей Киева значения не имеет, подчеркнула Захарова.

# Международная политика # Мария Захарова

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