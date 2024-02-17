В МИД РФ прокомментировали слова Зеленского о выводе ВСУ из Авдеевки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского касательно вывода ВСУ из Авдеевки, пишет РИА Новости.

В своем Telegram-канале Захарова разместила сообщение о том, что слова Зеленского о выводе войск из города Авдеевка ради сохранения жизней украинских солдат не соответствуют действительности. По мнению дипломата, глава Украины «с бандой умеют «воевать» только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан». А все остальное для властей Киева значения не имеет, подчеркнула Захарова.