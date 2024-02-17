В Германии задержали трёх подростков по делу об убийстве украинского баскетболиста

В Германии задержаны три подростка, которых подозревают в совершении убийства украинского баскетболиста Владимира Ермакова, пишет РИА Новости со ссылкой на медиагруппу RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Ранее сообщалось о смерти в Дюссельдорфе 17-летнего баскетболиста из Украины в результате нападения на него и его партнера по команде Артема Козаченко.

Главный подозреваемый по делу заключен под стражу – 15-летний гражданин турецкого происхождения, который нанес Владимиру Ермакову и Артему Козаченко 9 колюще-режущих ран в область грудной клетки и живота.

RND информирует, что «после насильственной смерти 17-летнего украинца во время разборки в Оберхаузене полиция задержала еще троих молодых людей». Так, по подозрению в совершении преступления удалось задержать 14-летнего немецкого гражданина греческого происхождения, а также двух сирийцев 14 и 15 лет.

Подростки находятся под следствием и обвиняются в совершении совместного убийства баскетболиста из Украины.