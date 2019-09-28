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Саудовская Аравия начинает выдавать туристические визы

28 сентября 2019 17:32
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Новости Саудовской Аравии. Саудовская Аравия открывает свои двери для международного туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти страны разрешили иностранцам получать туристические визы.

Саудовская Аравия начинает выдавать туристические визы-1

Пока это касается только граждан из 49 стран. Документ можно будет оформить по прилету или заранее через интернет. Вдобавок королевство смягчит и требования к гостям. В первую очередь это касается женщин: теперь дамы смогут посещать страну без сопровождения родственников-мужчин и не обязательно будет носить традиционное арабское платье абайю.

Отметим, что ранее Саудовскую Аравию могли посещать только потенциальные рабочие и мусульманские паломники.

Саудовская Аравия начинает выдавать туристические визы-4

Саудовская Аравия начинает выдавать туристические визы-6

# Туризм # Фотофакт

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