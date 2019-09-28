Саудовская Аравия начинает выдавать туристические визы

Новости Саудовской Аравии. Саудовская Аравия открывает свои двери для международного туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти страны разрешили иностранцам получать туристические визы.

Пока это касается только граждан из 49 стран. Документ можно будет оформить по прилету или заранее через интернет. Вдобавок королевство смягчит и требования к гостям. В первую очередь это касается женщин: теперь дамы смогут посещать страну без сопровождения родственников-мужчин и не обязательно будет носить традиционное арабское платье абайю.

Отметим, что ранее Саудовскую Аравию могли посещать только потенциальные рабочие и мусульманские паломники.