Прямой эфир

В Китае автобус врезался в грузовик из-за лопнувшего колеса

29 сентября 2019 12:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. В Китае автобус врезался в грузовик: погибли более 30 человек, ещё столько же пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие из пассажиров находятся в тяжёлом состоянии.

В Китае автобус врезался в грузовик из-за лопнувшего колеса-1

ДТП произошло на скоростной автотрассе на востоке страны. По предварительным данным, у автобуса лопнуло переднее колесо, из-за чего он потерял управление и врезался в двигавшийся навстречу грузовик.

В Китае автобус врезался в грузовик из-за лопнувшего колеса-4

На месте аварии продолжают работать спасатели. Движение на данном участке дороги частично приостановлено.

# ДТП # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Саудовская Аравия начинает выдавать туристические визы
28 сентября 2019 17:32

Саудовская Аравия начинает выдавать туристические визы

Трамп: США отказываются снимать санкции против Ирана
28 сентября 2019 17:24

Трамп: США отказываются снимать санкции против Ирана

В Южной Корее сильный пожар вспыхнул на грузовом судне с нефтепродуктами
28 сентября 2019 17:05

В Южной Корее сильный пожар вспыхнул на грузовом судне с нефтепродуктами