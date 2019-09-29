В Китае автобус врезался в грузовик из-за лопнувшего колеса

Новости Китая. В Китае автобус врезался в грузовик: погибли более 30 человек, ещё столько же пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие из пассажиров находятся в тяжёлом состоянии.
Новости Китая. В Китае автобус врезался в грузовик: погибли более 30 человек, ещё столько же пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие из пассажиров находятся в тяжёлом состоянии.
ДТП произошло на скоростной автотрассе на востоке страны. По предварительным данным, у автобуса лопнуло переднее колесо, из-за чего он потерял управление и врезался в двигавшийся навстречу грузовик.
На месте аварии продолжают работать спасатели. Движение на данном участке дороги частично приостановлено.