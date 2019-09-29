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Сиамские близнецы родились в Украине

29 сентября 2019 12:38
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Новости Украины. Редкий случай в мировой медицине. В Украине родились сиамские близнецы,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У девочек две головы и одно тело на двоих.

Сиамские близнецы родились в Украине-1

У роженицы это была первая беременность и о том, что у неё появятся сиамские близнецы, было известно заранее. Однако женщина приняла решение сохранить беременность.

Сиамские близнецы родились в Украине-4

Роды начались преждевременно: в 33 недели. Сейчас близнецы с матерью находятся в родильном доме, в дальнейшем они будут переведены в детскую больницу.

# Дети # Фотофакт

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