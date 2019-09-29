Сиамские близнецы родились в Украине

Новости Украины. Редкий случай в мировой медицине. В Украине родились сиамские близнецы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У девочек две головы и одно тело на двоих.

У роженицы это была первая беременность и о том, что у неё появятся сиамские близнецы, было известно заранее. Однако женщина приняла решение сохранить беременность.