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Десятки неконтролируемых пожаров и сотни смертей. Как проходит лето в Испании?

17 июля 2022 08:21
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Новости Испании. Тысячи людей эвакуировали из-за пожара на юге Испании. На борьбу с огнем направлены десятки воздушно-десантных подразделений и вертолетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Десятки неконтролируемых пожаров и сотни смертей. Как проходит лето в Испании? -1

Тушение пламени осложняет горная местность. Из-за непрекращающейся жары бушуют десятки неконтролируемых пожаров по всей стране. Ранее синоптики заявили, что лето 2022 года может стать самым жарким для Испании. Институт здравоохранения в Мадриде сообщил, что 360 человек умерли из-за проблем со здоровьем, связанных с жарой, в период с 10 по 15 июля и 123 из них – только в минувший четверг.  

# Природные катаклизмы # Новости Испании # Фотофакт

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