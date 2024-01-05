Депутат Рады Кучеренко призывает Зеленского разобраться с Польшей

Депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко призвал президента Владимира Зеленского разрешить проблему перекрытия польско-украинской границы. Он отметил, что Киеву не удается воевать на нескольких фронтах. Об этом пишет РИА Новости.

Кучеренко высказал свою обеспокоенность по поводу ситуации с Польшей, отметив, что мир не крутится вокруг Украины. Он призывал Киев не рассматривать ситуацию на границе односторонне и упрощенно, а понять основы и реальные задачи со стороны стратегических партнеров – Польши и поляков.

Кучеренко призвал Зеленского лично взять ситуацию под контроль и сформулировать четкую, прагматическую и всестороннюю позицию Украины и украинцев. В первых числах ноября прошлого года польские перевозчики и фермеры блокировали несколько автомобильных пунктов пропуска на государственной границе с Украиной, потребовав восстановить разрешительную систему для украинских коммерческих перевозчиков.