В докладе ООН предрекли тяжёлые времена для мировой экономики в 2024-м

Мировую экономику в наступившем году ждут тяжелые времена. Об этом говорится в опубликованном докладе ООН о перспективах экономразвития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По прогнозам Организации, экономического роста в 2024-м ждать не приходится. Мешать будут ослабление мировой торговли, повышение госдолга, постоянно низкий уровень инвестиций и геополитическая напряженность. Причем это почувствуют и высокоразвитые страны, особенно США. Там экономика будет падать из-за множества нерешенных проблем: постоянно растущих госдолга, инфляции, безработицы и падения покупательской способности.