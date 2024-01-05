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В докладе ООН предрекли тяжёлые времена для мировой экономики в 2024-м

05 января 2024 12:00
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Мировую экономику в наступившем году ждут тяжелые времена. Об этом говорится в опубликованном докладе ООН о перспективах экономразвития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В докладе ООН предрекли тяжёлые времена для мировой экономики в 2024-м-1

По прогнозам Организации, экономического роста в 2024-м ждать не приходится. Мешать будут ослабление мировой торговли, повышение госдолга, постоянно низкий уровень инвестиций и геополитическая напряженность. Причем это почувствуют и высокоразвитые страны, особенно США. Там экономика будет падать из-за множества нерешенных проблем: постоянно растущих госдолга, инфляции, безработицы и падения покупательской способности.

# ООН

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