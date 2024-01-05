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В Бразилии на складе хлопка вспыхнул крупный пожар – пострадавших нет

05 января 2024 12:03
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Крупный пожар вспыхнул на складе хлопка одного из предприятий в Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии на складе хлопка вспыхнул крупный пожар – пострадавших нет-1

Из-за высокой горючести сырья прибывшим на место происшествия спасателям пришлось потратить много часов, чтобы взять огонь под контроль. За это время пламя уничтожило около пяти тысяч тюков хлопка и сам склад. Никто из работников не пострадал. Специалисты завода подсчитывают ущерб, а следователи устанавливают причины возгорания.

# Пожар

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