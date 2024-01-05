Сеул обвинил Пхеньян в провокации после запуска снарядов к южнокорейской границе

КНДР выпустила около 200 снарядов в сторону Южной Кореи, они взорвались в нескольких километрах от границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сеул обвинил Пхеньян в провокации и объявил об эвакуации всех жителей находящегося рядом острова Енпхендо, а это почти две тысячи человек. Всем, кто не может его покинуть, рекомендовано спрятаться в убежищах до урегулирования ситуации. По данным южнокорейских военных, обстрел продолжался более двух часов. КНДР заявила, что проводила артиллерийские учения.