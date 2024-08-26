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США готовят в Грузии цветную революцию

26 августа 2024 17:31
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США готовят цветную революцию в Грузии. Об этом сообщили в службе внешней разведки России. Согласно полученным данным, в Белом доме крайне недовольны развитием ситуации в стране в преддверии парламентских выборов 26 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США готовят в Грузии цветную революцию-2

Вашингтон боится, что правящая партия «Грузинская мечта» одержит победу. В таком случае будет продолжен курс на суверенитет и Тбилиси может отказаться выполнять требования Запада, которые противоречат национальным интересам страны. А это разрушит американскую мечту сделать Грузию своим вассалом. Поэтому Вашингтон намерен профинансировать оппозицию, чтобы та организовала массовые акции протеста против так называемых фальсификаций результатов голосования и требовала смены власти. Все это очень напоминает сценарий, по которому развивались события в Беларуси в 2020 году. Тогда план США провалился, но Вашингтон с завидным упорством вновь пробует воплотить его в жизнь уже в другой стране.

# Международная политика

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