Очередные переговоры о перемирии в Газе закончились провалом

Попытка остановить конфликт в Газе закончилась очередным провалом. Переговоры в Каире о прекращении огня закончились ничем. Израиль и палестинское движение ХАМАС не приняли предложения посредников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Попытка остановить конфликт в Газе закончилась очередным провалом. Переговоры в Каире о прекращении огня закончились ничем. Израиль и палестинское движение ХАМАС не приняли предложения посредников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, представители движения обвинили израильскую сторону в том, что та отказалась от своего обязательства вывести войска из ранее заявленных двух районов анклава. А Израиль в свою очередь выдвинул требования в отношении палестинских заключенных, освобождения которых требует ХАМАС. Он настаивает на том, чтобы они немедленно покинули Газу, как только выйдут на свободу. После упорных, но бесплодных попыток договориться делегации покинули Каир.