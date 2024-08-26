Очередные переговоры о перемирии в Газе закончились провалом

В частности, представители движения обвинили израильскую сторону в том, что та отказалась от своего обязательства вывести войска из ранее заявленных двух районов анклава. А Израиль в свою очередь выдвинул требования в отношении палестинских заключенных, освобождения которых требует ХАМАС. Он настаивает на том, чтобы они немедленно покинули Газу, как только выйдут на свободу. После упорных, но бесплодных попыток договориться делегации покинули Каир.