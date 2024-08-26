Прямой эфир

Очередные переговоры о перемирии в Газе закончились провалом

26 августа 2024 10:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Попытка остановить конфликт в Газе закончилась очередным провалом. Переговоры в Каире о прекращении огня закончились ничем. Израиль и палестинское движение ХАМАС не приняли предложения посредников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередные переговоры о перемирии в Газе закончились провалом-2

В частности, представители движения обвинили израильскую сторону в том, что та отказалась от своего обязательства вывести войска из ранее заявленных двух районов анклава. А Израиль в свою очередь выдвинул требования в отношении палестинских заключенных, освобождения которых требует ХАМАС. Он настаивает на том, чтобы они немедленно покинули Газу, как только выйдут на свободу. После упорных, но бесплодных попыток договориться делегации покинули Каир.

# Палестина-Израиль

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии произошли столкновения между протестующими
26 августа 2024 08:32

В Германии произошли столкновения между протестующими

13 человек стали жертвами наводнений и оползней в Индонезии
26 августа 2024 08:19

13 человек стали жертвами наводнений и оползней в Индонезии

Из-за проливных дождей на северо-востоке Китая погибли 11 человек
26 августа 2024 07:47

Из-за проливных дождей на северо-востоке Китая погибли 11 человек